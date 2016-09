Veröffentlicht am 20. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sommerfest der DLRG Altenkirchen – Das Sommerfest der DLRG Altenkirchen ist beliebt und das zeigte sich auch in diesem Jahr. Spiele für die Kinder, ein gemütliches Beisammensein mit Kuchen und Kaffee standen dabei im Mittelpunkt. Bei der Rallye war Spannung garantiert – Beim Sommerfest der DLRG Altenkirchen vergangenes Wochenende trafen sich in der Hemmelzer Grillhütte viele Schwimmern mit Freunden und Eltern um gemeinsam den Nachmittag und Abend zu verbringen. Am Samstagnachmittag trudelten die ersten Kinder mit ihren Eltern ein. Schnell wurden die Schwimmer/innen im Alter von fünf bis 12 Jahren in Fünfer-Teams zusammen gewürfelt und auf ging es zur Rallye, die dieses Jahr unter dem Motto “Detektive auf Spurensuche“ stand. Die Jugendwarte Theresa Hammer und Franziska Schumacher sorgten für abwechslungsreiche Stationen rund um das Thema Detektive, welche die Kinder zu meistern hatten. Unter anderem mussten die Kinder Fingerabdrücke nehmen und Spuren lesen, aber auch Geheimschrift sichtbar machen und selber lernen waren Stationen des Spiels. Nachdem der Täter an der Grillhütte ertappt wurde bekam jede Gruppe Präsente von vielen Spendern aus der Region. Am Nachmittag gab es von den Müttern Selbstgebackenes, was bei einem Plausch in der Sonne verspeist wurde. Abends wurde noch gegrillt. Dem kleinen Schauer trotzen die Wasserratten. Im Rückblick war das Sommerfest wieder ein voller Erfolg, man hofft nächstes Jahr ein paar „alte“ Gesichter wieder zu sehen.