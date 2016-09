Veröffentlicht am 20. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sander-Ausstellung „Der Westerwald im Spiegel der Zeit“: Letzte Chance für alle Interessierten – 136 Ausstellungsstücke des gebürtigen Herdorfer Photographen August Sander sind anlässlich des 200 jährigen Kreisjubiläums, noch bis zum 30. September, im Kreishaus Altenkirchen zu sehen. „Der Westerwald im Spiegel der Zeit“ lautet der Titel der Ausstellung der Kreisverwaltung Altenkirchen in Zusammenarbeit mit der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur, Köln und freundlicher Unterstützung der Sparkasse Westerwald-Sieg. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Kreisverwaltung besucht werden:

Montag bis Mittwoch, 7.30 bis 17.30 Uhr, Donnerstag, 7.30 bis 18.00 Uhr, Freitag 7.30 bis 13.00 Uhr. Am Sonntag, den 25. September findet um 17 Uhr die Finissage mit der Performance ”Neuland” von TheatronToKosmo im großen Sitzungssaal (R. 111) der Kreisverwaltung Altenkirchen statt. Vor und in einem Film (MalereiFilm: Katharina Otte-Varolgil), in dem Sequenzen der Landschaft des Kreises Altenkirchen künstlerisch verarbeitet sind, tanzt die Tänzerin Eva Maria Kagermann Körperskulpturen, dazu erklingt sphärische Musik von Thomas Kagermann. Erdkrume, Flußbetten, Sonnenblumenfelder werden wie zu August Sanders Zeiten Bildraum, jedoch wird der Typus „Mensch“ hinein getanzt.

Ein freiwilliger Kostenbeitrag nach eigenem Ermessen ist erwünscht. Die Ausstellung ist an diesem Sonntag wieder von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Eine öffentliche Führung findet um 15 Uhr statt. Anmeldungen zu den Sonderveranstaltungen sind erbeten bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Telefon 0 26 81 / 81 -2211, oder -2212 sowie per E-Mail an kvhs@kreis-ak.de möglich.

Foto 1: August Sander: Kleinbauernhof, um 1920 – © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Köln; VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Bild 2: August Sander: Der blühende Eingang zur Stadt Altenkirchen, 1920er-/1930er-Jahre – © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Köln; VG Bild-Kunst, Bonn 2016