Zur Belohnung gab es Quetschekoche

Veröffentlicht am 20. September 2016 von wwa

HORHAUSEN – „Quetschekoche“ nach Großmutters Rezept begeistert Wanderfreunde des Heimat- und Verkehrsvereins Horhausen in Krunkel – Die Septembersonntagswanderung führte Wanderfreunde des Heimat- und Verkehrsverein ins schmucke Dorf Krunkel. Die Strecke ging von Horhausen aus (Kardinal-Höffner-Platz) durch den herbstlichen Wald über Obersteinebach nach Krunkel in die Gaststätte Eberz. Dort hatte die Wirtin eigens für die Wanderfreunde einen „Quetschekoche“ mit eigenen Pflaumen und auf einem großen Kuchenblech, wie zu Großmutters Zeiten, gebacken. In geselliger Runde wurden noch Gedanken ausgetauscht. Johannes Mandl hatte sich die schöne Strecke ausgedacht und die Wanderfreunde dankten es ihm.

Foto: Vor der Gaststätte Eberz in Krunkel stellten sich die Wanderfreunde zum Erinnerungsfoto auf.