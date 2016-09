Veröffentlicht am 21. September 2016 von wwa

HASSELBACH – Erinnern und Lernen – kreisweite Veranstaltungsreihe erinnert an das Kriegsende – Exkursionen im Oktober führen in die Region Hasselbach und Weyerbusch – Geschichte ist ein Schlüssel zur Zukunft. Erinnern bedeutet zugleich die Aneignung der eigenen Vergangenheit als ein Mittel gegen das Verdrängen und Vergessen. Wer sich mit der Geschichte auseinandersetzt, hat auch die Chance, aus ihr zu lernen. Aus diesem Grund führt die Kreisvolkshochschule die Exkursionen zu ehemaligen Schauplätzen des Krieges im Kreis Altenkirchen auch im 2. Halbjahr erneut durch. Unter der Leitung von Ralf Anton Schäfer aus Betzdorf begeben sich die Teilnehmenden auf die Spuren der letzten Kriegsmonate in der Region. Aufgrund der günstigeren Quellenlage auf alliierter Seite, orientiert sich die Führung am Vorrücken einzelner amerikanischer Truppenkontingente.

Die kommenden beiden Exkursion am Samstag, 1. Oktober und Samstag, 15. Oktober haben den Bereich Weyerbusch und Hasselbach zum Ziel und begeben sich auf die Spuren der dortigen Kämpfe zwischen der US-Armee und den deutschen Einheiten. Es wird jeweils eine Teilnehmergebühr in Höhe von 5 Euro erhoben. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.