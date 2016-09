Veröffentlicht am 21. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Polnisch zum Kennen lernen – Ab Mittwoch, 28. September, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen einen Polnisch-Einsteigerkurs an. Ob für die Urlaubs- oder Geschäftsreise, in diesem Kurs lernen die Teilnehmenden sich anhand von alltagsbezogenen Dialogen und Texten, in typischen Situationen zu verständigen. Oft genügen schon einige Redewendungen, die den Aufenthalt und die Kommunikation erleichtern und hilfreich für den alltäglichen Gebrauch sind. Darüber hinaus wird ein landeskundlicher Einblick in das heutige Polen vermittelt. In der Stufe A1 lernen die Kursteilnehmenden alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze zu verstehen und zu verwenden.

Der Kurs richtet sich an Teilnehmende ohne Vorkenntnisse. Kurszeiten sind jeweils mittwochs in der Zeit von 19:00 bis 20:30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.