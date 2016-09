Veröffentlicht am 20. September 2016 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Hochschule erleben – Schülerinnen entdecken die Welt der Werkstofftechnik – Unter dem Motto „Hochschule erleben – Die Welt der Werkstofftechnik entdecken“ begaben sich 24 Mädchen im Alter zwischen neun und zehn Jahren am WesterWaldCampus der Hochschule Koblenz auf die Reise durch Laboratorien und Vorlesungssäle. Im Rahmen des Experimentiertages 2016 wurden sie in Workshops von Ingenieur/innen und Mentorinnen aus dem Ada Lovelace-Projekt und aus der Fachrichtung Werkstofftechnik Glas und Keramik begleitet.

Wie sieht Kristallwachstum aus, wie erzeuge ich einen Metall-Keramik-Verbundwerkstoff, wie verbessere ich mein räumliches Vorstellungsvermögen? Diese und andere Fragen gaben den jungen Nachwuchs-Wissenschaftlerinnen den Anstoß, die Werkstoffe Glas und Keramik intensiver zu erkunden. Ausgerüstet mit Schutzkittel und Laborbrille tauchten die Neun- bis Zehnjährigen in die Welt der Wissenschaft ein. Unter Anleitung der Ingenieurinnen lernten sie Eigenschaften verschiedener Werkstoffe kennen. So erstarrten Flummis in flüssigem Stickstoff, um danach durch warme Kinderhände quasi wieder zum Leben erweckt zu werden. Ein Lichtmikroskop gab den neugierigen Teilnehmerinnen die Möglichkeit, die Welt des Mikrokosmos zu erforschen. Den Abschluss bildete die feierliche Mini-Diplom-Übergabe.

Dem Workshopkonzept liegt das Ada-Lovelace-Projekt (ALP) zugrunde, ein Rheinland-Pfälzisches Mentoring-Netzwerk für Mädchen und junge Frauen im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Förderer sind die Ministerien in Rheinland-Pfalz und der Europäische Sozialfond.