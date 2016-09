Trickbetrüger waren erfolgreich

Veröffentlicht am 20. September 2016 von wwa

WALDBREITBACH – Dreister Trickbetrug zum Nachteil einer älteren Frau aus Waldbreitbach – Am Montagmittag, 19. September, meldete ein Anrufer, dass er um 12:10 Uhr zwei junge Männer in der Küche der Großmutter in Waldbreitbach sitzend festgestellt hätte. Diese wären, kurz nachdem er in der Wohnung erschienen sei, schnell aus dem Haus gegangen.

Durch die Großmutter hätte er erfahren, dass die Männer angeblich für eine Krankenversicherung arbeiten würden, allerdings keine Schreibutensilien, etc., mitgeführt hätten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass die beiden Tatverdächtigen bereits am Freitag, 16. September, bei der Frau vorstellig wurden und angaben, Geld für eine Klassenfahrt nach Holland zu sammeln. Aufgrund einiger finanzieller Engpässe der Eltern könnten einige Kinder nicht mitfahren. Es wurde an die Frömmigkeit der Dame appelliert und der ortsansässige Pfarrer ins Spiel gebracht. Die Frau hob am Freitag, 16. September einen höheren Geldbetrag ab, und übergab ihn an die beiden Männer.

Die tatverdächtigen Männer können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

– männlich

– ca. 1,70 m groß

– schlank

– blonde Haare, mit Haargel versehen

– graues Sweatshirt

– schwarze Jeans

– Nike-Air-Max

– ca. 16-20 Jahre alt

– sprach deutsch

Person 2:

– männlich

– ca. 1,70 m groß

– schlank

– schwarze kurze Haare

– schwarzes T-Shirt mit englischer Aufschrift

– schwarze Hose

– schwarze Turnschuhe

– sprach nicht

– dunklerer Hauttyp.

Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ältere Menschen dringend davor, Bargeld an Unbekannte auszuzahlen. Wer auf eine solche oder ähnliche Art kontaktiert wird, sollte das Gespräch sofort beenden und die Polizei verständigen.