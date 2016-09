Veröffentlicht am 20. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Podiumsdiskussion „Zukunft der Region Westerwald“ – Die „Zukunft der Region Westerwald“ steht im Mittelpunkt der am Donnerstag, 22. September, stattfindenden Podiumsdiskussion in der Stadthalle Altenkirchen, Einlass ab 18:00 Uhr, Beginn 19:00 Uhr. Karten können noch im Vorverkauf bei den Banken der Region und an der Abendkasse erworben werden. Die Podiumsdiskussion ist mit prominenten Akteuren aus der Landespolitik, Hendrik Hering, Julia Klöckner und Andy Becht, sowie aus der Region, Michael Lieber, Edmund Schaaf und Susanne Szcesny-Ossing, hervorragend besetzt und daher hoffen die sieben gemeinsam veranstaltenden Rotary und Lions-Clubs als Veranstalter auf ein reges Interesse in der Region. Um dabei auch Schulen und Schüler in die Veranstaltung einzubeziehen, wurden Karten an Schulen verteilt. In der von Ulrich Schmalz moderierten Veranstaltung wird es auch möglich sein, Fragen zum Thema der Diskussion an die Diskutanten zu stellen. Nach einigem an Vorarbeit im Vorfeld der Veranstaltung freuen sich die an der Ausrichtung der Veranstaltung beteiligten Akteure nunmehr auf das Thema, die Teilnehmer und eine hoffentlich breite Resonanz. Auf jeden Fall ist alles für einen interessanten Abend in der Altenkirchener Stadthalle getan. Dabei ist auch interessant zu wissen, dass im Vorfeld der Diskussion der Kulturpreis Westerwald an die Kleinkunstbühne Mons Tabor verliehen wird.