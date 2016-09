Jugendliche Marokkaner in der Nacht zweimal aufgefallen

Veröffentlicht am 20. September 2016 von wwa

WISSEN – Reisende jugendliche Marokkaner lösen Polizeieinsätze aus – Am Dienstagmorgen, 20. September, kurz nach Mitternacht stahlen drei Marokkaner im Alter von 19, 22 und 23 Jahren aus der Tankstelle Wissen eine Kiste Bier. Die Jugendlichen zogen weiter entlang der B62 in Richtung Betzdorf. Zirka eine Stunde später meldete ein Zeuge der Polizei, dass Jugendliche auf der Bundesstraße stehen und versuchen würden Autos anzuhalten. Die Polizei kontrollierte die Jugendlichen, sie hatten eine Flasche Bier in der Hand. In den Rucksäcken hatten sie die weiteren Bierflaschen verstaut, bei denen der Verdacht besteht, dass sie diese zuvor aus der Tankstelle entwendet hatten. Vor Ort wurden die Personalien der jungen Männer aufgenommen und eine Anzeige wegen Diebstahls gefertigt. Eine weitere Stunde später, gegen 02:20 Uhr lösten die Marokkaner den nächsten Polizeieinsatz aus. Zwei der vorher in Erscheinung getretenen Personen wurden in der Nähe eines Fahrzeuges mit angeschalteter Warnblinkanlage auf der B62 angetroffen. Die Marokkaner verhielten sich renitent und stritten ab, das Fahrzeug gestohlen zu haben. Sie wurden zur weiteren Sachverhaltsklärung und weiteren Straftatenvorbeugung mit zur Dienststelle genommen, wo sie im Gewahrsam der Polizei die Nacht verbrachten. Am Morgen machten sie von sich aus keine weiteren Angaben zur Sache.

Es besteht der Verdacht, dass sie unbefugt in den unverschlossenen Kellerraum beim Fahrzeughalter eingedrungen waren und dort den Schlüssel für den Wagen entwendeten. Das Anwesen des Halters befindet sich in unmittelbarer Nähe der B62. Zeugen, die den Diebstahl des Fahrzeuges beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Betzdorf 02741-926-0 in Verbindung zu setzen.