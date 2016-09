Veröffentlicht am 21. September 2016 von wwa

RAUBACH – Mirjam-Gottesdienst mit schwierigem Thema: Konkurrenz als Frauenthema – Einmal im Kirchenjahr ist der Gottesdienst der Prophetin Mirjam gewidmet. Traditionell beteiligt sich der Verein TROTZDEM-LICHTBLICK – Verein gegen sexuellen Missbrauch / Frauennotruf und die Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Puderbach an der Gottesdienstgestaltung des Mirjam-Sonntags der Evangelischen Kirche Raubach. – Die Frauen des Presbyteriums und des Vereins veranschaulichten am Beispiel der Geschichte von Jakob und seinen beiden Frauen Lea und Rahel, dass Konkurrenz durchaus auch ein Thema unter Frauen ist. Im Falle von Lea und Rahel geht es um die Gunst des Ehemannes, ein häufig verbreiteter Grund für Neid und Missgunst. Ganz gleich worauf die Konkurrenz basiert: immer geht es um Anerkennung, um Zuneigung, um Liebe, um Wertschätzung, die vermeintlich eine andere Frau – in der eigenen Wahrnehmung natürlich zu Unrecht – bekommt. Das Buch Genesis, in der die Geschichte beschrieben ist, bot viel Gesprächsstoff bei Pizza, Kaffee und Kuchen im Anschluss an den Gottesdienst, den einige Gottesdienstbesucher für Gespräche mit den Vereinsmitgliedern nutzten.

Der Mirjam-gottesdienst findet jährlich um den 14. Sonntag nach Trinitatis statt. Informationen zum Verein TROZTDEM-LICHTBLICK- Verein gegen sexuellen Missbrauch/Frauennotruf unter: 0 26 31 – 95 77 89

Foto: Die Organisatorinnen des Mirjam-Gottesdienstes: (v.r.): Inge Runge (ev. Kirchengemeinde Raubach), Barbara Beckmann (Frauennotruf), Annemarie Hachenberg (ev. Kirchengemeinde Raubach, Ute Starrmann (Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Puderbach), Patricia Oster, Kerstin Schwanbeck-Stephan und Andrea Stein, (ev. Kirchengemeinde Raubach)