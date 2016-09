Rüddel bezieht vor CDU-Senioren klar Stellung

Veröffentlicht am 21. September 2016 von wwa

GEBHARDSHAIN – Rüddel bezog vor CDU-Senioren klar Stellung – Beim politischen „Herbstfrühstück“ der Senioren-Union im CDU-Kreisverband Altenkirchen in Gebhardshain stand einmal mehr die aktuelle Sicherheits- und Integrationspolitik im Fokus des Interesses. SU-Kreisvorsitzende Karin Giovanella freute ich dazu den heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel begrüßen zu können. Der musste im Verlauf einer regen aufschlussreichen Diskussion zu vielen Anliegen und Fragen „Farbe bekennen“. Dabei bewies der Abgeordnete wieder einmal seine Verbundenheit zur und sein Verständnis für die Basis. Gerade in der Flüchtlings- und Integrationspolitik forderte er mehr Konsequenz ein. Wer kein Bleiberecht habe, müsse unverzüglich in sein sicheres Heimatland rückgeführt werden. Auch lehnt er die Verschleierung ausdrücklich ab, da Burka oder Niqab keinen religiösen Grund habe, sondern eine ablehnende Haltung zu den Werten in unserer Gesellschaft zum Ausdruck bringe und zudem nicht für die Gleichberechtigung von Mann und Frau stehe. Im Anschluss an die bundespolitisch derzeit meist diskutierten Themen ging es im weiteren Verlauf um den, auch die Siegstrecke betreffenden Aspekt Bahnlärm. Hier ist Rüddel ebenfalls voll im Thema. Schließlich ist er Initiator der im Deutschen Bundestag inzwischen über 120 Abgeordnete zählenden parteiübergreifenden „Parlamentsgruppe Bahnlärm“. „Bis 2020 wird es zu einer Halbierung des Bahnlärms kommen. Zudem müssen bei einem Streckenausbau auch immer die erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen an der Strecke erfolgen“, bekräftigte Erwin Rüddel. Im Namen der Senioren-Union dankte Karin Giovanella dem Abgeordneten mit den Worten: „Erwin, wir wissen um dein unermüdliches politisches Engagement, wobei du auch die Anliegen und Interessen der Senioren immer im Blick hast und dafür eintrittst.“