NEUWIED-IRLICH – Noch schnell Plätze in der Irlicher Herbstwerkstatt sichern – Eifrige Bastler im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die sich gerne kreativ betätigen, aufgepasst! Es gibt noch einige freie Plätze für die Herbstwerkstatt in Neuwied-Irlich am Freitag, 7. Oktober, von 14:30 bis 17:00 Uhr. Neben herbstlichen Pop-Up Karten werden Rundfaltschnitte mit Blättern, leuchtende Städte und andere bunte Herbstdekoration gefertigt.

Der Teilnahmebetrag an der Kooperationsveranstaltung zwischen dem Sachausschuss Jugend und dem Kinder- und Jugendbüro beträgt inklusive Material 5 Euro. Die Herbstwerkstatt findet in den Räumlichkeit des Pfarrheim St. Peter und Paul statt. Bis zum 4. Oktober ist eine Anmeldung beim Kinder- und Jugendbüro, Pfarrstraße 8, unter 02631 802170 oder kijub@neuwied.de möglich.