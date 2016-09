Veröffentlicht am 22. September 2016 von wwa

KOBLENZ – Dr. Marc-Ansgar Seibel neuer Professor im Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz – Die Hochschule Koblenz hat einen neuen Professor für den Fachbereich Sozialwissenschaften ernannt: Prof. Dr. Marc-Ansgar Seibel übernimmt zum Wintersemester 2016/17 am RheinMoselCampus in Koblenz die Professur „Fachwissenschaft der Sozialen Arbeit“. Seine zukünftigen Schwerpunkte in Lehre und Forschung werden in Theorien und Konzepten der Sozialen Arbeit, Sozialethik, Jugendszenen und Individualisierung liegen. – Bereits seit 2005 war Seibel Lehrbeauftragter an der Hochschule Koblenz und bot den Studierenden sowohl in Seminaren vor Ort als auch in E-Learning-Kursen ein breit gefächertes Themenspektrum zu gesellschaftlichen Bedingungen sowie Theorien und Ethik Sozialer Arbeit. Doch auch in puncto Praxiserfahrung kann er auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Beispielsweise leitete er bis zu seinem Stellenantritt die FachstellePlus für Kinder- und Jugendpastoral in Koblenz. Des Weiteren war er als Bereichsleiter für die pastorale Vor- und Nachbereitung des XX. Weltjugendtages 2005 zuständig und als Bildungsreferent des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend BDKJ in Köln tätig.

Zuvor hatte er ein Doppelstudium der Diplom-Pädagogik und Katholischen Theologie sowie Philosophie in Trier und Freiburg abgeschlossen. In seinem darauf folgenden Promotionsstudium an der Universität zu Köln vertiefte er diese interdisziplinäre Perspektive in einer Forschungsarbeit im Grenzbereich zwischen Christlicher Sozialethik und Sozialwissenschaften. Von dieser weit gefassten interdisziplinären Expertise profitieren die Studierenden des neuen Professors, der vielfältiges Engagement für junge Menschen bewiesen hat. „Im Hinblick auf die Studierenden ist mir besonders wichtig, Ihnen interessante Einblicke und Zugänge zu den sozialtheoretischen Grundlagen der Sozialen Arbeit zu verschaffen“, so Seibel. Dabei wünscht die Hochschule Koblenz Prof. Dr. Marc-Ansgar Seibel viel Erfolg und heißt ihn herzlich willkommen in der neuen Position.