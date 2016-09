Schwerer Verkehrsunfall auf der B 414 – Motorradfahrer schwer verletzt

Veröffentlicht am 20. September 2016 von wwa

HACHENBURG – Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall auf der B 414 schwer verletzt – Am Montagmorgen, 19. September, um 06:37 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße B 414 in der Einmündung zur Kreisstraße 21 ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwere Verletzungen erlitt. Ein PKW-Fahrer und ein nachfolgender 16jähriger Zweiradfahrer auf einem Leichtkraftrad befuhren in

dieser Reihenfolge die Bundesstraße 414 aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Altenkirchen. An der Einmündung zur Kreisstraße 21 bog der vorausfahrende PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts in Richtung des Klosters Marienstatt ab. Während des Abbiegevorganges des vor ihm fahrenden Fahrzeuges leitete der Zweiradfahrer im Einmündungsbereich ein Überholmanöver ein. Zeitgleich wollte eine 54jährige PKW-Fahrerin von der Kreisstraße 21 nach links auf die bevorrechtigte Bundesstraße 414 in Richtung Hachenburg einbiegen. Sie übersah den Zweiradfahrer und stieß im Einmündungsbereich mit ihm zusammen. Der Zweiradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus nach Hachenburg gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, so die Polizei, entstand ein

Gesamtsachschaden von circa 16.000 Euro.