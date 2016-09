26jährige Frau bei Verkehrsunfall in Seck schwer verletzt

Veröffentlicht am 20. September 2016 von wwa

SECK – Wieder schwerer Verkehrsunfall in Seck – Am Dienstag, 20. September, gegen 08:30 Uhr, befuhr die 26jährige Fahrerin eines Pkw, die K51 von Seck in Richtung Hellenhahn. In einer Rechtskurve verlor sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet von der Fahrbahn, überschlug sich mit ihrem Fahrzeug und kam auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin musste schwerverletzt aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde mit einen Rettungshubschrauber nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 8.000 Euro.