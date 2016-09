Landesgartenschau 2022 geht nach Bad Neuenahr/Ahrweilernicht und nicht nach Neuwied

Veröffentlicht am 20. September 2016 von wwa

NEUWIED – Landesgartenschau 2022 geht nicht nach Neuwied – Die lang erwartete Entscheidung über die Vergabe der Landesgartenschau 2022 ist gefallen. Neuwieds Oberbürgermeister hatte ins Raiffeisenzimmer zu einer Liveschaltung nach Mainz eingeladen. Die Leitung war nicht die Beste und der Jubel blieb auch aus als die Ministerpräsidentin die Nominierung bekannt gab. Während man in Bad Neuenahr/Ahrweiler die Sektkorken knallen lies blieb man in Neuwied nur bei Selters. Viel Mühe, Herzblut und Hoffnung war in den vergangenen Monaten bei den Gremien, Arbeitsgemeinschaften, Planern und Stadtmarketing investiert worden. Arbeit, die aber letztendlich auch ohne die Blumenschau nicht unnütz sein wird. Die Städtebaulichen Planungen an Rheinufer und im Brachland an der, Wied werden umgesetzt. Allerdings wird dies nicht so schnell passieren wie mit den Fördergeldern einer Landesgartenschau.

Warum nun der Event an der Ahr sein wird, darüber kann man nur spekulieren. Fakt ist, dass Bad Neuenahr einen ausgeglichenen Haushalt hat und auch weniger Geld zum Umsetzen der Planung braucht. In Neuwied hätte es die angeschlagene Haushaltskasse noch mehr belastet und etliche nötige Investitionen hätten zurückgesetzt werden müssen um die sechsmonatige Blumenschau zu verwirklichen.

Der Kauf des Rasselstein Geländes wird aber unabhängig von der Entscheidung gegen die Landesgartengartenschau zeitnah in Angriff genommen, so Oberbürgermeister Nikolaus Roth, der sicherlich lieber auf eine Nominierung Neuwieds angestoßen hätte als die enttäuschten Mitarbeiter und Bürger zu informieren.