Glasbläser, Senfmühle und Ordensburg sind Ausflugsziele der Orfgener Schützen

Veröffentlicht am 20. September 2016 von wwa

ORFGEN – KKSV Orfgen besucht die Eifel – Der Vereinsausflug des KKSV Orfgen führte in die Eifel. Auf dem Programm standen die Besichtigung einer römischen Glashütte in Monschau, der historischen Senfmühle und der NS-Ordensburg Vogelsang. Nach Ankunft in Monschau besichtigten die Orcher die Glashütte. Bei einer Vorführung zeigt der Glasbläser Fernando Costa wie man aus Glas verschiedene Gegenstände, wie zum Beispiel eine Glasschale, eine Glassäule und Glastiere herstellt. Ein Mitglied der Gruppe, Karl Heinz Telke versuchte sich erfolgreich als Glasbläser. Nach der Vorführung ging es zu Fuß durch die Altstadt zur historischen Senfmühle Monschau. In der Senfmühle wird schon seit fünf Generationen Senf im handwerklichen Stil hergestellt. Hier zeigte Frau Breuer, wie man zwischen alten Mühlensteinen auch heute noch Senf in bester Qualität auf kaltem Weg herstellt. Sie erklärte ausführlich die Senfherstellung vom kleinen Korn bis zum fertigen Senf. Auch konnten die Schützen beim Mahlen von Senfkörnern zusehen. Dabei stiegen dem einen oder anderen die Tränen in den Augen. Außerdem durften sie während der Führung den Senf in seiner „Rohfassung“ probieren. „Schmeckt sehr gut, ist aber auch noch sehr scharf!“. Bei einer Senfprobe wurden bis zu 21 teils sehr unterschiedliche Senfsorten probiert. So manch einer begeisterte sich für die eine oder andere Sorte und nahm sich einen Vorrat mit nach Hause.

Bis zur Abfahrt zur Ordensburg Vogelsang blieb noch genug Zeit, um die Altstadt des wunderschönen Eifelstädtchens zu erkunden. Letzte Station des Ausfluges sollte die mitten im Naturschutzgebiet „Vogelsang“ liegende Ordensburg sein. Sie wurde in den Jahren 1933 bis 1936 gebaut und diente den Nationalsozialisten als Ausbildungsstätte, der Kaderschmiede. Von hier aus hatte man eine herrliche Aussicht auf die Urfttalsperre. Bei einer Führung wurde die Bedeutung und Zweck der Ordensburg erklärt. Nach der Besichtigung fuhren die Orfger Schützen nach Siegburg ins Brauhaus und ließen den Ausflug bei einem Abendessen ausklingen. Andreas Hassel bedankte sich bei Manfred Lichtenthäler für die Organisation des Ausfluges.