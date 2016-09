Betzdorfer Sänger fahren an die Mosel

Veröffentlicht am 20. September 2016 von wwa

BETZDORF – Jahresausflug des MGV „Frohsinn“ Betzdorf-Bruche – Die Frohsinnchöre Betzdorf-Bruche hatten nach längerer Zeit mal wieder die Moselregion als Ziel des Ausfluges gewählt. Am Samstag, 17. September, war es soweit. Pünktlich um 07:30 Uhr verließ der vollbesetzte Bus mit einer erwartungsvollen und fröhlichen Sängerschar, verstärkt von passiven Mitgliedern und Freunden, Bruche. Bei bewölkten Himmel und angenehmen Temperaturen ging es über die Höhen des Westerwaldes in Richtung Mosel.

Welch ein Erlebnis! Oben der azurblaue Himmel, in den Tälern der frühherbstliche Nebel. Vorbei ging die Fahrt an Koblenz und nach einer wohlschmeckenden Stärkung hatten die Sänger bald ihr erstes Ausflugsziel Erden an der Mosel erreicht.

Nicht schlecht staunten alle angesichts des imposanten Baus des Hochmoselübergangs, der einmal Antwerpen und Rotterdam mit Frankfurt verbinden wird. Schnell wurden die bereitgestellten Planwagen bestiegen und es ging 90 Minuten durch Weinberge mit mehreren Stopps. Die um Erden herum verschiedenen Weine wurden fachkundig von Herrn Schwab, dem Besitzer des Weingutes kredenzt und erläutert.

Nach dem deftigen Mittagessen ging es weiter nach Bernkastel-Kues. Die Sonne strahlte und so mischten sich die Betzdorfer unter die in den schmalen Gassen und Straßen flanierenden Touristen und es blieb ausreichend Zeit auf eigene Faust die Stadt zu erkunden.

Voller neuer Eindrücke und Erlebnisse verließen sie am frühen Abend die Stadt und machten sich stromabwärts folgend mit einem Stopp in Oberfell und bei einsetzenden Regen in den Westerwald.