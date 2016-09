Veröffentlicht am 21. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ehrenamts- und Inklusionstag der Lebenshilfe im Altenkirchener Spiegelzelt – Der Vormittag des Samstag war nicht mehr ganz so warm wie die Tage und Wochen zuvor. Für die Gäste der Lebenshilfe im Spiegelzelt mehr als angenehm. Schnell hatte sich das Zelt mit Klienten, Mitarbeitern, Familienangehörigen und Gästen gefüllt. Gemütlich begann der Tag nach den Grußworten durch Hartmut Lenz mit einem gemeinsamen Frühstück. Hernach übernahm Lenz wieder die Moderation und nahm die Ehrung einiger Personen vor. So dankte er im Namen der Lebenshilfe Tim und Lisa Novak. Das sind Mutter und Sohn die seit Jahren aktiv für und in der Lebenshilfe sind. Sie verkauften häufig Bilder, veranstalten Kunstausstellungen zugunsten der Lebenshilfe. Organisieren Projekte innerhalb der Lebenshilfe, wie die Erstellung des Kunstkalenders.

Dank sagte Lenz dem Ehepaar Karin und Paul Stahl das seit Jahren in der Lebenshilfe aktiv tätig ist. Paul Stahl ist im Rechnungsprüfungsausschuss der Lebenshilfe und im Elternbeirat. Beide sind in der Beratung von Eltern bei persönlichen Problemen tätig, haben immer ein offenes Ohr für die Probleme anderer. Seit 2013 leiten sie den Elternstammtisch für Angehörige von Menschen mit autistischen Verhaltensweisen. Sie unterstützen die Arbeit der Gruppenangebote.

Weiterhin erfuhren die Landfrauen eine Anerkennung für ihre Unterstützung. Stellvertretend waren die beiden Bezirksvorsitzenden für Flammersfeld Heike Kuchhäuser und für Altenkirchen Bärbel Schneider zugegen. Die Landfrauen bieten Kurse wie: Klangmassage, ganzheitliche Farbberatung und inklusives Wandern an. Sie unterstützen in der Cafeteria und Küche beim Kunst– und Hobbymarkt. Dazu gehört auch die große, alljährliche Kuchenspende. Sie unterstützen auch seit Jahren den Förderkindergarten mit Geldspenden.

Dank galt auch den Sponsoren für Special Olympics. Sie haben Patenschaften für einzelne Teilnehmer übernommen. So die Verbandsgemeinde Flammersfeld, mit Bürgermeister Ottmar Fuchs, mit der Patenschaft für Patrick Hainbach. Das Ehepaar Uhr aus spendete 500 Euro. Patenschaften übernahmen: die VG Puderbach für Robin Schüler, die Stanztechnik Schulte GmbH, Altenkirchen für Roman Schneider, Karl-Georg Stahlherstellungs- und Verarbeitungs-GmbH, Ingelbach für Dervis Arslan, Treif Maschinenbau GmbH, Oberlahr für Christoph Knop, Motionssport Ziba GmbH, Wissen für Christina Spodymek und Lions-Hilfswerk Westerwald e.V. für Robert Ulrich.

Teilnehmer im Bereich Leichtathletik waren: Kevin Lindner, Dervis Arslan, Patrick Hainbach, Maja Kipping, Christoph Knop, Melanie Reifenrath, Roman Schneider, Robin Schüler, Martin Schwarzer, Christina Spodymek, Michael Spodymek, Robert Ulbrich. Von den insgesamt 15 möglichen Medaillen, holte das Team stolze acht, davon vier Mal Gold.

Zur Unterhaltung des Tages trugen ein lustiger Clown und eine junge Sängerin vor die mit bezaubernder Stimme Lieder von Helene Fischer zum Besten gab, bei. Fotos: Wachow