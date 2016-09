Froschkönig besuchte Kindergartenkinder

Veröffentlicht am 21. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Froschkönig besucht Kindergartenkinder im Altenkirchener Spiegelzelt – Schön in Zweierreihe, Hand in Hand zogen die Jungen und Mädchen einiger Kindergärten der Verbandsgemeinde Altenkirchen in Begleitung ihrer Erzieher/innen in das große Rund des Spiegelzeltes. Lange hatten sie schon auf dem roten Teppich vor dem Spiegelzelt auf Einlass gewartet. Platzgenommen, stieg der Geräuschpegel der schnatternden Kinder stark an, doch als sich etwas auf der Bühne tat wurde es mucksmäuschenstill. Dorothee Carls und Michael Hatzius betraten die Bühne und mit ihnen der „riesige Frosch“. Was folgt ist die Geschichte des Prinzen, der in einen Frosch verwandelt wurde, doch bisher sich keine schöne Prinzessin fand die ihn küssen und aus seinem tierischen Dasein erlösen wollte. Die Geschichte hebt der inzwischen in die Tage gekommene Frosch in seiner „Schatztruhe“ auf. Doch da gibt es noch die Prinzessin Marina und den treuen Diener Heinrich, der die ganze Zeit eisern geblieben ist und nicht aufgab, den Prinzen irgendwann wieder zu sehen. Staunen saßen die Kinder im großen Rund des Spiegelzeltes und lauschten dem Geschehen auf der Bühne. Vor lauter Spannung wurde da schon mal vergessen zu applaudieren. Beim Verlassen des Spiegelzeltes war der riesige Frosch Hauptthema bei den Kindern, denn so einen großen Frosch hatten sie noch nie gesehen. Fotos: Rewa