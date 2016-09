Drei Taufen im Rahmen des Neiterser Scheunenfestes

Veröffentlicht am 21. September 2016 von wwa

NEITERSEN/NIEDERÖLFEN – Frauenchor Neitersen feiert sein Scheunenfest bei strahlendem Sonnenschein –Richtig urgemütlich hatten es die Mitglieder des Neiterser Frauenchores in der Scheune, etwas außerhalb des Ortsteiles Niederölfen, hergerichtet. Im ländlich geprägten Ambiente fühlten sich an zwei Tagen die Akteure und ihre Gäste richtig wohl. Natürlich eröffnete der Chor das Scheunenfest mit Liedgesang, doch dann war es genug mit der Zwitscherei und die Gemütlichkeit und das gesellige Beisammensein stand im Vordergrund. Eine Besonderheit hatte das Scheunenfest 2016 aber doch noch in der Hinterhand. Der Gottesdienst am Sonntagvormittag gehört ja schon dazu, doch dass es an diesem Tag gleich drei Taufhandlungen, vorgenommen von Pfarrer Melchert, gab, war doch etwas Besonderes. Hinzu kam, dass diese Kinder nicht mehr im Windelalter waren. Die Gemeinde sah es gerne, das unterstrich die Fülle der Scheune, denn nicht jeder Besucher fand mehr einen Sitzplatz. Fotos: Ariwa