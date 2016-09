Dankeschön ans Ehrenamt im Altenkirchener Spiegelzelt

Veröffentlicht am 21. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verbandsgemeinde Altenkirchen lädt zum Ehrenamtsabend ein – Es gibt auch in der Verbandsgemeinde Altenkirchen aberhunderte von Personen die ehrenamtlich in Vereinen, anderen Einrichtungen oder ganz privat tätig sind. Diesen Leuten wollte die Verbandsgemeinde Altenkirchen, an ihrer Spitze Bürgermeister Heijo Höfer, für ihre Tätigkeit, für ihren Einsatz, mit einem besonderen Abend im Spiegelzelt danken. Viele waren dem Ruf gefolgt, doch bei weitem nicht so viele wie eingeladen wurden. In seiner Begrüßung betonte Bürgermeister Höfer die Wichtigkeit der Ehrenamtler und ihre Tätigkeiten. Daher wolle man sich mit dem „Dankeschön ans Ehrenamt“ mit dieser Veranstaltung bedanken. Ein reichhaltiges Buffet und musikalische Unterhaltung, gestaltet vom „Duo el acustico“, Franziska Hähn am Akkordeon und Vanessa Weber mit Gitarre, bildeten den Rahmen des Abends. Enttäuscht zeigte sich das Verbandsoberhaupt allerdings auch über die recht dürftige Beteiligung der Ehrenamtler. Zudem habe es ein Großteil der nicht Erschienenen für nicht nötig empfunden überhaupt zu antworten. Dennoch wünschte er allen einen angenehmen Abend und interessante Gespräche. Fotos: Wachow