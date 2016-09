Kinder- und Jugendgruppe des Theatervereins Thalia Buchholz zeigt „Peter Pan“

Veröffentlicht am 27. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Theaterverein Thalia Buchholz 1908 zu Gast in der Stadthalle Altenkirchen – Die Kinder- und Jugendgruppe „Kinder spielen für Kinder“ in Aktion. Auch die Kinder und- Jugendgruppe des Theatervereins Thalia Buchholz möchte in Altenkirchen ihr Können mit „Peter Pan“ ein Theaterstück für die ganze Familie von Tommy Schmidt, nach einem Roman von J.M. Barrie, zeigen. Peter Pan, den berühmten fliegenden Jungen, verschlägt es auf der Suche nach seinem Schatten, den seine Lieblingsfee Tinkerbell versteckt hat, in das Kinderzimmer der Familie Liebling. Nachdem Wendy, die älteste Tochter der Familie, seinen Schatten wieder angenäht hat, lädt Peter sie ein, als Mutter der vergessenen Kinder mit ihm ins Nimmerland zu fliegen.

Sie willigt ein, stellt aber die Bedingung, dass ihre Geschwister John, Michael und Anne auch mitkommen.

Im Nimmerland erleben sie die tollsten Abenteuer mit den vergessenen Kindern, mit den Meerjungfrauen, Indianern und nicht zu vergessen: Peter’s größtem Widersacher Captain James Hook, den kaltblütigsten und gefährlichsten Piraten und seinen Mann.

Die Aufführung ist am Sonntagvormittag, 06. November, ab 11:00Uhr. Einlass ist 30 Min. vorher. Es gibt keine Platzreservierung. Der Kartenvorverkauf beginnt am 10. Oktober. Karten zum Preis von 4,- Euro für „Peter Pan“ gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Seite 42 Buch & Kunst, AK, Unikum „Der Regionalladen“, AK, Sabine´s grüne Ecke, Rodenbach/Udert, Drogerie/Schreibewaren Zerres, Puderbach und Tabakwaren Becher in Buchholz. per Email: thalia1908@t-online.de, oder telefonisch unter 02683-6844. Homepage: www.theaterverein-thalia.de