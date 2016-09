Alisa Felser vom SV Herdorf e.V. ist neue Bezirksjugendkönigin

Veröffentlicht am 26. September 2016 von wwa

MAULSBACH – Bezirksjugendtag 2016 in Maulsbach – Der Bezirksjugendtag fand unter dem Motto „Honschafter Bauernspiele“ in Maulsbach statt. Es ging mit dem Bezirksjugendkönigsschießen los, an dem 12 Jungmajestäten teilnahmen. Das Bezirksjugendkönigsschießen wurde durch die Teilerwertung ermittelt. Geschossen wurde mit dem Luftgewehr aufgelegt. Jeder Schütze/in hatte 20 Schuss zur Verfügung. Zeitgleich begann der Aufbau der Zelte fürs Bauerncamp da einige Vereine auf dem KK-Stand des SV Maulsbach zelteten. Bei einem Lagerfeuer mit „Musik“ und guter Laune verbrachten die Jugendlichen einen lustigen Abend, der mit Stockbrot und verschieden Spielen gerahmt wurde.

Am Folgetag begann das fröhliche Wecken um 06:45 Uhr mit anschließendem Frühstück. Um 09:30 Uhr war das „Große Hallo“ angesagt und gegen 09:45 Uhr startete die „Honschafter-Dorf-Rallye“. Diesen Wettbewerb entschied der SV Maulsbach I mit 64 Punkten für sich. Den zweiten Platz sicherte sich der SV Im Grunde Marenbach mit 52 Punkten vor der Altenkirchener SG mit 51 Punkten. Parallel dazu starteten auch die Spiele ohne Grenzen, die unter dem Motto „Honschafter Bauernspiele“ standen. Unter anderem mussten die Jugendlichen Puzzeln, Strohballen stapeln, Äpfel fischen, einen Rundballen-Parcours absolvieren, Heusack werfen, Kartoffeln lesen und sogar eine Kuh melken. Diesen Wettkampf gewannen die Mannschaften vom SV Im Grunde Marenbach mit 108 Punkten, vor dem SV Herdorf mit 106 Punkten und dem SV Höhn mit 105 Punkten.

Zum krönenden Abschluss fand die Krönung der neuen Bezirksjugendmajestät mit folgenden Platzierungen statt. Den 12. Platz mit einem Teiler von 586,8 errang Niclas Schmidt vom SV 1882 Westerburg. Der 11. Platz mit einem Teiler von 297,7 ging an Marie Saßmannshausen von der SG Hamm a. d. Sieg 1841 e.V. Platz 10 mit einem Teiler von 209,3 ging an Moritz Keller vom SV Im Grunde Marenbach. Platz 9 mit einem Teiler von167,6 an Eileen Räder von der Altenkirchener SG 1845 e.V. Platz 8 mit einem Teiler von 159,5 an Miguel Brucherseifer vom Wissener SV 1870 e.V. Platz 7 belegte mit einem Teiler von 119,1 Merle Hasselbach vom SV Leuzbach-Bergenhausen e.V. Platz 6 mit einem Teiler von 110,2 ging an Gerrit Schell vom SV Höhn e.V. Der fünfte Platz ging an Felix Hugargowitsch vom SV St.Hubertus Rennerod e.V. mit einem 99,7 Teiler. Platz 4 ging an Lena Küthe mit einem Teiler von 88,3 vom Gastgebenden Verein SV Maulsbach e.V.. Platz 3, mit einem Teiler von 62,7, ging an Maike Oppermann vom KKSV Daaden e.V.. Platz 2 sicherte sich mit einem Teiler von 45,8 Laura Borheier vom SV Adler Michelbach 1958 e.V.. Alisa Felser vom SV Herdorf e.V. wurde mit einem Teiler von 26,3 neue Bezirksjugendkönigin. (Vereinsbericht) Fotos: Streginski