Veröffentlicht am 26. September 2016 von wwa

WISSEN – Deutlicher Sieg für SSV Damen – SSV95 Wissen – HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler 32:12 (17:6) – Beim ersten Heimspiel der Saison konnten die SSV-Damen die nächsten zwei Punkte für sich verbuchen. Wie bereits beim Auswärtsspiel in Puderbach konnte Trainer Andreas Gross personell aus den Vollen schöpfen. Dabei waren sich alle Beteiligten vor dem Spiel einig, den Gegner aufgrund des Ergebnisses aus der Vorwoche dennoch nicht zu unterschätzen.

Daher gingen die Gastgeberinnen von Beginn an sowohl in der Abwehr als auch im Angriff konzentriert zu Werke. Der Abwehrverband verschob gut und die gegnerischen Angreifer wurden ab dem Eintreten in den 9-Meter-Kreis aktiv bekämpft. Somit gelang es, die HSG-lerinnen immer wieder zu schlecht vorbereiteten und überhasteten Abschlüssen zu zwingen. Daraus resultierend ergab sich immer wieder die Möglichkeit zu Tempogegenstößen, welche auch nahezu immer in Tore ummünzen werden konnte. Aus dem gebundenen Angriffsspiel heraus konnte regelmäßig 1:1-Situationen generiert werden, welche ebenfalls erfolgreich abgeschlossen wurden.

Trotz des scheinbar bereits entschiedenen Spiel (17:6) nahmen sich die SSV-Damen in der Halbzeitpause vor, die Konzentration hoch zu halten und nicht einen Gang herunter zu schalten. Diesen Plan setzte die Mannschaft wie abgesprochen um. Aufgrund des aus heimischer Sicht äußerst positiven Spielverlaufs konnte kräftig durchgewechselt werden, um somit allen Spielerinnen zu Wettkampfpraxis verhelfen.

Es gilt auf der gezeigten Leistung aufzubauen und diese zu stabilisieren. Außerdem sollte es das Ziel der nächsten Wochen sein, das gebunden Spiel weiter auszuarbeiten.

Es spielten: Christina Leidig, Lorena Lampmann – Talisa Berger (3), Larissa Henrich (1), Viola Hild, Elena Hombach (1), Jennifer Kemper (2), Lisa Kudlik (8), Alexandra Müller (4), Larissa Orth, Johanna Schmidt (12), Hannah Schmidt, Sabine Tomm (1), Pia Zimmermann. (Vereinsbericht) Foto: Privat