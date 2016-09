Veröffentlicht am 26. September 2016 von wwa

WISSEN/PUDERBACH – Handball SSV95 Wissen – Unentschieden im Derby – SSV95 Wissen – SF 09 Puderbach 19:19 (10:11) – Im Spiel gegen den Aufsteiger aus Puderbach kam die Herrenmannschaft des SSV nicht über ein am Ende sogar glückliches 19:19-Unentschieden heraus. – PUDERBACH – Erster Sieg im ersten Spiel – SF 09 Puderbach – SSV95 Wissen 20:21 (8:10) – Puderbach. Beim Auswärtsspiel in Puderbach gelang den SSV-Damen im ersten Spiel der Saison gleich der erste Sieg. – Nach einem 0:2-Rückstand zu Beginn des Spiels gingen die Damen im Anschluss mit 3:2 in Führung und gaben diese auch bis zum Schluss nicht mehr her. Allerdings machten sie sich die ganze Angelegenheit schwieriger als nötig. Sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Halbzeit gelang es zwischenzeitlich auf 3 (5:2) beziehungsweise gar auf 4 Tore (17:13) davonzuziehen. Durch unnötige Fehler in Angriff und Abwehr brachten die Gäste den Gegner immer wieder zurück ins Spiel. Am Ende behielten die Spielerinnen des SSV trotz des stimmungsvollen, gegnerischen Publikums die Ruhe und konnte das Spiel schließlich 21:20 für sich entscheiden.

Auf die gezeigte kämpferische Leistung lässt sich dabei aufbauen. Es wurden aber auch noch Schwächen offenbart, die es im Training und den kommenden Spielen abzustellen gilt.

Es spielten: Christina Leidig, Lorena Lampmann – Talisa Berger (4), Katharina Buhr, Antonia Germann, Larissa Henrich (2), Viola Hild, Elena Hombach, Jennifer Kemper (1), Alexandra Müller (2), Johanna Schmidt (11/3), Hannah Schmidt, Sabine Tomm, Pia Zimmermann (1). (Vereinsbericht)