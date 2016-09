Veröffentlicht am 26. September 2016 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Trumler-Station sammelt für neues Stations-Auto – Die Gesellschaft für Haustierforschung (GfH) sammelt zurzeit Spenden. Damit soll ein Ersatzfahrzeug für die Trumler-Station beschafft werden. Neben allen Mitgliedern sind auch alle Freund und Unterstützer aufgerufen, der Station zu helfen.

Das Auto der Trumler-Station ist alt, es sind dringende Reparaturen notwendig und auch der TÜV ist fällig. Jetzt ist die Station auf der Suche nach einem soliden gebrauchten Pick-Up. Die Trumler-Station ist dringend auf ein Fahrzeug angewiesen. Auf der Station leben eine Vielzahl von Hunden und andere Tiere, die dringend versorgt werden müssen. Mit dem Fahrzeug machen die Mitarbeiter der Station Besorgungen und organisieren die Unmengen an Futter, um die Tiere angemessen zu versorgen. Ohne ein Fahrzeug ist die Station nicht überlebensfähig.

Die Gesellschaft für Haustierforschung bittet um Unterstützung, um einen gebrauchten Pick-Up kaufen zu können, der in den nächsten Jahren seine Dienste tun könnte und kalkuliert mit Anschaffungskosten von circa 5.000 bis 6.000 Euro. Für einen Tipp für einen gebrauchten Pick-Up wäre die GfH sehr dankbar.

Wie alle Spenden an die GfH kann auch hier jeder Cent bei der Einkommenssteuer geltend gemacht werden. Jeder Euro hilft der Station, dieses dringende Problem zu lösen und für alle Tiere die Versorgung sicher zu stellen. Wir bitten daher alle Mitglieder, Freunde und Partner um Unterstützung. Spenden laufen unter dem Stichwort „PKW Wolfswinkel“ auf folgendes Konto: IBAN: DE84 3806 0186 3009 7950 13. Weitere Infos www.trumler-station.de.