Veröffentlicht am 28. September 2016 von wwa

NEUWIED – Spiel und Spaß in den offenen Turnhallen – Sportorientierte Herbstferienangebote des KiJub – In den Herbstferien bietet das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied wieder sportorientierte Angebote in verschiedenen Stadtteilen. Mit den „offenen Turnhallen“ sollen bei den Jugendlichen der Austausch zwischen den Kulturen und Werte wie Toleranz, Fairness und Gemeinschaft gefördert werden. Zudem ist das „Reinschnuppern“ auch eine tolle Möglichkeit, eine Sportart kennen zu lernen. Und bei Interesse stehen auch gleich die richtigen Ansprechpartner zur Verfügung.

Offene Turnhalle in Gladbach: Gemeinsam mit dem Turnverein Gladbach, der KG Gladbach, der TUS Gladbach dem TTC St. Georg Gladbach sowie dem Programm „Integration durch Sport“ der Sportjugend Rheinland-Pfalz bietet das KiJub von Montag, 10., bis Freitag, 14. Oktober, jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr, Sport und Aktionen in der Sporthalle in Gladbach an. Zielgruppe: Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren. Tischtennis, Fußball, Drums a Life, Fußball im Cage Soccer, Hüpfburg, Rollbrettführerschein und ein Cage Soccer Turnier stehen auf dem Programm. Bitte mitbringen: Hallenturnschuhe und CDs mit guter Musik.

Offene Sporthalle Oberbieber: Ebenfalls von Montag, 10., bis Freitag, 14. Oktober wird, wie schon in den Osterferien, die Sporthalle der Grundschule Oberbieber nachmittags zwischen 15:00 und 18:00 Uhr zur Erlebnishalle für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Je nach Wetter finden die meisten Spiel- und Bewegungsangebote in der Halle oder vor der Halle und auf dem Spielplatz statt. In Kooperation mit dem VfL Oberbieber, dem Burschenverein Oberbieber sowie erstmals auch dem Neuwieder Billardcafé gibt es viele tolle Aktionen wie Fußballspiele, Straßen- und Gruppenspiele wie Seilspringen, Hüpfekästchen, Jonglieren und einen Erlebnisparcours. Wenn das Wetter es zulässt, wird es wieder eine Stadteilrallye/Statteilerkundung geben.

Offene Turnhalle im Raiffeisenring: Von Montag, 17., bis Freitag, 21.Oktober, jeweils von 13:00 bis 16:00 Uhr, gibt es bei freiem Eintritt für die Kids zwischen sechs und 14 Jahren viele Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung in der großen Turnhalle der ehemaligen Raiffeisenschule. Die offene Turnhalle im Raiffeisenring ist eine Kooperationsveranstaltung des Kijub mit der Sportjugend Rheinland/Integration durch Sport, dem TV Heddesdorf, der AWO, dem Diakonischen Werk Neuwied, Dekanat Rhein-Wied, der Kampfsportschule Red Dragon und der Tanzschule Impuls. Auf dem Programm stehen Cage Soccer, Basketball, Hüpfburg, Sportmobil, Streetdance und Hip Hop und Kampfsport.

Die offenen Sporthallen sind kostenfrei, es ist keine Anmeldung erforderlich. Daher verbleibt die Aufsichtspflicht bei den Eltern und für den Aufenthalt der Kinder in der Turnhalle kann keine Gewähr übernommen werden. Der Veranstalter leistet die Verkehrssicherungspflicht, die Mitarbeiter begleiten die Angebote und den Umgang der Kinder und Jugendlichen mit den zur Verfügung gestellten Sportmaterialien und Sportgeräten. Eintritt nur mit Hallenschuhen. Weitere Informationen im Kinder- und Jugendbüro Neuwied, Pfarrstraße 8, 02631 802170 oder per Email kijub@neuwied.de.