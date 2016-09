Veröffentlicht am 26. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Teilhabe statt Ausgrenzung – wir wollen 100.000! – Mit dem Bundesteilhabegesetz und Pflegestärkungsgesetz III drohen massive Verschlechterungen für Menschen mit geistiger Behinderung – 100.000 Unterschriften sind das Ziel der Lebenshilfe im gesamten Bundesgebiet. – Am 07. November veranstaltet die Bundesvereinigung der Lebenshilfe eine Groß-Demonstration in Berlin, um gegen die drohende Verschlechterung für Menschen mit geistiger Behinderung per Gesetz zu protestieren.

Gleichzeitig soll mittels einer Petition der Druck auf die Politik erhöht werden, das neue Bundesteilhabegesetz und das Pflegestärkungsgesetz III auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung zu prüfen. 100.000 Unterschriften sind das Ziel der Petition mit dem Namen #TeilhabestattAusgrenzung. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen mit geistiger Behinderung zu den Verlierern der Reformen werden“, so Rita Hartmann, Vorstandsvorsitzende der LEBENSHILFE im Landkreis Altenkirchen/ Ww.

So hofft die Lebenshilfe auf schnelle und starke Unterstützung aus der Bevölkerung und letztlich aus der Politik. Unter www.teilhabestattausgrenzung.de oder unter www.change.org finden Unterstützer die Petition mit dem Namen #TeilhabeStattAusgrenzung und weitergehende Informationen zum Thema.