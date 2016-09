Veröffentlicht am 26. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPORTING Taekwondo gewinnt den Han Kook Pokal 2016 mit 18 Medaillen – Mit 21 Sportlern, acht Gold-, fünf Silber- und fünf Bronzemedaillen verließ das SPORTING Taekwondo Team um Eugen Kiefer nach der Sommerpause das erste Turnier und setzte somit einen brillanten Start in die Herbstsaison! – Maxim Becker, der eine gute Leistung gegen einen größeren Gegner zeigte, verbuchte wie Theodor Frank und Esat Turhan die Drittplatzierung. Sonja Germann, Louis Crepon und Annika-Kristin Weber gelang leider keine Medaille. Michael Ogloblinski setzte im Bruchteil einer Sekunde vor Ende des Viertelfinalkampfes noch einen Treffer, der den Kampf zu seinen Gunsten entschied. Den nächsten Kampf gewann er ebenfalls problemlos und sicherte sich die Silbermedaille. Auch Justin Grützmacher gewann das Halbfinale sicher und kam durch einige nicht gewertete Kopftreffer im Finale leider genau wie Alexander Diterle, Daniil Meyer und Moritz Pauli nur bis Silber.

Alexander Nau musste hier gegen Vereinskamerad Kevin Diterle (3.Platz) das Halbfinale bestreiten. Sein Finalgegner trat gar nicht erst an, da er sich im Vorkampf gegen den sich gesteigerten Elric Große (3. Platz) den Fuß stark verletzt hatte. Max Morozov gewann drei Kämpfe in Folge deutlich. Er und Maik Schulz konnten zur Erstplatzierung durchmarschieren. Ähnlich stark stolzierten Leni Schwab, Jill-Marie Beck und Raphael Jaschin hohen Hauptes und sehr souverän alle Kämpfe hindurch und siegten deutlich gegen alle ihre Gegner. Julien Pascal Weber und Fabian Kruppa taten sich schwerer, die Goldmedaille zu erkämpfen, verdienten sie sich jedoch letztlich auch durch großen Einsatz. Alles in Allem kann nach einer Wettkampfpause sehr zufrieden mit diesem Ergebnis umgegangen und optimistisch auf die weiteren Turniere geschaut werden.