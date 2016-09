Drei Fahrzeuge ineinander geschoben

Veröffentlicht am 26. September 2016 von wwa

KOBLENZ – Unfall in der Beatusstraße in Koblenz – Polizei sucht Zeugen – Vier beschädigte Fahrzeuge, rund 20.000 Euro Sachschaden, ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 26. September, um 10:25 Uhr in der Beatusstraße in Koblenz ereignete. Der 20jährige Fahrer eines Daimler-Benz bog von einem Parkplatz, in Höhe der Beatusstraße 145, nach rechts in die Beatusstraße ein. Unmittelbar nach dem Abbiegen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut eigenen Angaben geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er einem entgegenkommenden roten Kleinwagen ausweichen musste. Er verwechselte Bremse und Gas, zog seinen Pkw nach rechts, und schob drei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge ineinander. Drei der Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher unter Drogeneinfluss stand, was eine Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheins und ein entsprechendes Strafverfahren zur Folge hatte. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer/Fahrerin des roten Kleinwagens werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1030, in Verbindung zu setzen.