HELMENZEN – Arbeitskreis für Heimatkunde und Brauchtumspflege stellt die Aktivitäten des Vereins im vierten Quartal vor – Die für Sonntag, 09. Oktober vorgesehene Veranstaltung in der Museumsscheune zu „Obst und Äpfeln“ entfällt aus terminlichen und organisatorischen Gründen ersatzlos aus. Die regelmäßigen Treffen des Arbeitskreises im Westerwälder Hof in Helmenzen jeweils am ersten Freitag des Monats um 19:30 Uhr, zu denen gerne auch interessierte Gäste und Besucher kommen können, finden weiterhin regelmäßig statt:

Am 07. Oktober treffen sich die Mitglieder um die vergangenen Veranstaltungen Revue passieren zu lassen, notwendige organisatorische Dinge zu erörtern und wichtige An­gelegenheiten, wie z. B. die Museumsscheune betreffend, zu besprechen.

Am 04. November wird Frank Schumann einen Vortrag über „Die Kirche des Kreis Altenkirchen im Dritten Reich“ halten. Am 02. Dezember kommen man zusammen um eine Rede von Josef Zolk zum Thema: „Raiffeisen: sein Werk und seine Ideen, Weltkulturerbe zu hören. Die Museumsscheune in Helmenzen schließt, wie jedes Jahr, von Anfang Oktober bis Ende April 2017 ihre Pforten, um diese am 01. Mai 2017 alter Tradition folgend wieder bei Kaffee und Kuchen zu eröffnen.