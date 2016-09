Veröffentlicht am 27. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Aquarellwanderung im Wippetal – Am Samstag, 8. Oktober bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen erstmalig eine Aquarellwanderung im Wippetal (Verbandsgemeinde Wissen) an. Die neue Veranstaltungsreihe bietet allen Kunstinteressierten die Möglichkeit, zu Fuß die schönsten Stellen des Kreises Altenkirchen zu erkunden und an besonderen Stellen die Eindrücke mit Aquarellfarben und Pinsel festzuhalten. Die erste Aquarellwanderung unter fachlicher Anleitung von Ursa Schmidt aus Elkhausen führt ins Wippetal. Viele Künstler schätzen die Frische und Transparenz der Aquarellfarbe, die zu einem unmittelbaren und lebhaften Bildausdruck führt. Von ganz leicht bis raffinier zeigt das Aquarell heute viele Gesichter: strenge Pinselzeichnung neben komplizierten Mischtechniken und Zufallseffekten sowie starke Reduzierung auf wesentliche Farben und Formen in der Abstraktion neben stärkerer Orientierung am Motiv im klassischen Landschaftsbild oder Stillleben.

Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Mühlental, Abzweigung Birken-Honigsessen. Da die Veranstaltung wetterabhängig ist, kann der Termin kurzfristig verschoben werden. Die Wanderung mit allen Utensilien im Gepäck wird circa vier Zeitstunden, von 11:00 bis circa 15:00 Uhr, umfassen. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro. Anmeldungen und Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.