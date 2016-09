Veröffentlicht am 27. September 2016 von wwa

BAD HÖNNINGEN – „R(h)ein-Wein-Wandern“ – Verbandsgemeinde Bad Hönningen stellt neue Wanderkarte vor – Katharina Hahn aus Rheinbrohl absolvierte in den vergangenen sechs Wochen ein Praktikum bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen. Die angehende Geographin studiert zur Zeit im fünften Semester an der Rheinischen Friedhelm-Wilhelms-Universität in Bonn und wird ihr Studium im nächsten Jahr mit dem „Bachelor of Science“ abschließen. Sie plant im Anschluss noch zwei weitere Jahre für ihren Master.

Als sie für ihr Praktikum auf die Verbandsgemeindeverwaltung zukam und sich vorstellte, fand man schnell eine geeignete Aufgabe für sie, die Erstellung einer neuen Wanderkarte für die Verbandsgemeinde Bad Hönningen im praktischen Taschenformat.

„In der Tourist-Information fällt viel Zeit an für Touristennachfragen nach Gastronomie, Parkplätzen und so weiter an. Mit der neuen, von Katharina Hahn erstellten Wanderkarte, wurde nun eine aufschlussreiche Handreichung geschaffen. Dabei hat sie unter anderem mehrere Broschüren aus der Verbandsgemeinde zusammengefasst und auf einen einheitlichen Maßstab gebracht“, so Detlef Odenkirchen, Leiter der Abteilung Strukturentwicklung und Tourismusförderung.

Dafür war auch einige Recherche vor Ort erforderlich. Letztlich finden sich in der Karte, die im DINA 2-Format gedruckt, auf DINA 6 gefaltet und ab 15. Oktober in der Tourist-Information sowie weiteren Freizeiteinrichtungen kostenlos erhältlich sein wird, alle Sehenswürdigkeiten, Gastronomie- und Hotelbetriebe wieder. „Und nicht zu vergessen, unsere Weingüter“, so Odenkirchen, „denn diese sind ein großes Aushängeschild unserer Verbandsgemeinde“.

Dass diese im Wesentlich vom Tagestourismus geprägt ist, weiß natürlich auch Verbandsbürgermeister Michael Mahlert, der die Arbeit lobte und sich herzlich bedankte. „Das gibt uns die Möglichkeit einer einheitlichen Vermarktung unserer Wanderwege in der Verbandsgemeinde und eine ganzheitliche Orientierung.“

Zu den eingezeichneten Wanderwegen zählen unter anderem der Rheinsteig, der Westerwaldsteig, der Limeswanderweg, der Römerweltwanderweg und einige mehr. Dazu kommen drei ausgewiesene Höhenwege. Katharina Hahn, die ihre Arbeit im Rahmen ihres Pflichtpraktikums anfertigte, erstellte vor Ort zahlreiche GPS-Aufnahmen, um alles Maßstab gerecht umzusetzen.

Für ihre Wanderkarte wird es zunächst eine Startauflage von 5.000 Stück geben. Eine Werbeagentur aus Bad Neuenahr-Ahrweiler gestaltete den Hochglanz-Umschlag, der den Slogan „R(h)ein-Wein-Wandern“ ausweist, welcher den Tourismuscharakter in der Verbandsgemeinde Bad Hönningen zutreffend beschreibt. „Wir haben bei uns einmalige Wandermöglichkeiten und bedanken uns bei Frau Hahn recht herzlich für ihre Arbeit und Unterstützung“, so Michael Mahlert und Detlef Odernkirchen übereinstimmend bei der Pressepräsentation.

Fotos: Andreas Kossmann: Katharina Rach stellte Detlef Odenkirchen und Michael Mahlert ihren Wanderplan vor.

Die neue Wanderkarte ist ein Faltplan im ausgefalteten DIN A2 und im geschlossenen praktischen Taschenformat.