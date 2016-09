Veröffentlicht am 27. September 2016 von wwa

NÜRNBERG – FREIE WÄHLER für Wiedereinführung der Wehrpflicht – Bundesparteitag beschließt richtungsweisenden Leitantrag – klare Positionierung der FREIEN WÄHLER im Bürgertum der gesellschaftlichen Mitte mit Schwerpunkt auf dem Erhalt und der Stärkung der Solidargemeinschaft – Am Samstag, 24. September, tagte in der Meistersingerhalle in Nürnberg der FREIE WÄHLER Bundesparteitag. Hauptthema dieses Bundesparteitags war die Debatte und Beschlussfassung über den Leitantrag, der die Grundlage für das Bundestagswahlprogramm 2017 sein wird. Das Papier mit dem Titel „Ehrlichkeit, Anstand und Nähe“ betont die wertkonservative Grundhaltung der FREIEN WÄHLER und die Notwendigkeit der Solidargemeinschaft. Der Koblenzer FW-Landesvorsitzende Stephan Wefelscheid und der Lübecker Gregor Voht (Bundesvize und FW-Landesvorsitzender Schleswig-Holstein) haben die Grundpfeiler der FREIE WÄHLER Politik zusammengetragen und eine klare Positionierung der Partei im Bürgertum der gesellschaftlichen Mitte vorgenommen. Unter anderem ist die Reaktivierung der Wehrpflicht in Verbindung mit einem sozialen Jahr für alle Bestandteil des Antrags. Der FREIE WÄHLER Landesvorsitzende Stephan Wefelscheid: „Wir sehen, dass die Aussetzung der Wehrpflicht der Bundeswehr geschadet hat. Außerdem wäre es für die soziale Kompetenz junger Leute – Männer wie Frauen – äußerst wertvoll, Dienst an der Gesellschaft zu leisten. Ein Jahr Dienst an der Gemeinschaft, vergleichbar dem früheren Ersatzdienst, aber attraktiver gestaltet, wird niemandem schaden, ganz im Gegenteil.“