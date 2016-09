Veröffentlicht am 27. September 2016 von wwa

KIRCHEN – Trunkenheitsfahrt in der Bahnhofstrasse in Kirchen – Nach Mitteilung eines Zeugen befuhr der 50jährige Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Bundesstraße 62 zwischen Betzdorf und Kirchen und geriet mehrfach nach links auf die Gegenfahrspur. In Kirchen suchte der Pkw-Fahrer eine Gaststätte auf. Dort wurde er durch die informierten Polizeibeamten angetroffen. Bei der durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Alco-Test verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.