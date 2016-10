Veröffentlicht am 2. Oktober 2016 von wwa

NEUWIED – Mehr Sicherheit für Senioren – Berater informieren – An jedem ersten Freitag im Monat bieten die Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied in den Räumen des Stadtteilbüros, Rheintalweg 14, 1. Obergeschoss, eine Sprechstunde an. So können am 7. Oktober von 10:00 bis 12:00 Uhr Senioren im Stadtteilbüro ihre Fragen zum Thema Sicherheit im Alltag an die ausgebildeten Ehrenamtlichen stellen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die von der Polizei ausgebildeten Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied möchten ihre Erfahrung und ihr Wissen an die Bürgerinnen und Bürger weitergeben. Sie sind Dank der regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen immer gut informiert und können ihr Ehrenamt fachkundig ausüben.

Sie informieren unter anderem zu diesen Themen: Verbraucherschutz für ältere Menschen, Haustürgeschäfte, Kaffeefahrten und Gewinnmitteilungen, Sicherheitsmerkmale Euro (Banknoten u. Münzen), Kostenfalle Handy und Wertsachenkennzeichnung, Sicherheit an der Haustür.