Veröffentlicht am 28. September 2016 von wwa

MAULSBACH – Florian Fey und Luka Deisting gewinnen das Leistungspflügen im Kreis Altenkirchen – Auf den Höhen zwischen Maulsbach und Kircheib befand sich das Austragungsgelände zum Kreisleistungspflügen. Dort hatten die Landwirte eine kleine Schau mit landwirtschaftlichen Geräten organisiert. Die Erinnerung an die kleinen, tuckernden Traktoren durfte der Besucher ganz schnell in die Schublade „Geschichte“ legen. Doch dem war nicht ganz so. Standen auf der Weide die modernsten Traktoren, schon richtige Monster an hochrädrigen Fahrzeugen, so arbeiteten knapp 100 Meter weiter noch durchaus „normale“ Traktoren. Manche schon ganz schön betagt. Das aber war rein nebensächlich. Wichtig war, was hinter dem angehängten Pflug geschah.

Während sich die Besucher die Landwirtschaftsmonster betrachteten, die Kinder auf der Hüpfburg ihr Vergnügen suchten, Durstige dem Gerstensaft zusprachen und fachmännische Gespräche führten, sogen die jungen Landwirte mit ihren Gespannen über die Wettbewerbsfläche und legten die Krumme in Falten, das möglichst gleichmäßig, in Breite und Tiefe. Nach jeder Furche stieg der Wettbewerber vom Fahrzeug, betrachtete das Geleistete, stellte, wenn nötig, am Pflug nach. Der Wettbewerb fand in zwei Klassen, dem Beetpflügen und dem Drehpflügen, statt.

Die Wettkampfrichter nahmen jeden Teilnehmer und seine Leistung genauestens unter die Lupe, maßen nach, notierten und besprachen die abgelieferte Arbeit. Am Ende des Tages stand es fest wer welchen Platz belegte. Im Beetpflügen gewann Luka Deisting vor Dominik Schneider, Thomas Frank und Martin Grollius. Bei den Drehpflügern siegte Florian Fey vor Roman Deneu, Michael Hassel, Dennis Schneider, Jan-Phillip Meyer, Justin Wetzig und Lukas Seifen. Fotos: Wachow/Privat(3)

Foto: (h.v.l.): Dennis Schneider, Lukas Seifen, Justin Wetzig, Luka Deisting, Florian Fey, Roman Deneu. (v.v.l.): Jan-Phillip Meyer, Martin Grollius, Thomas Frank, Dominic Schneider, Michael Hassel