Veröffentlicht am 28. September 2016

HELMENZEN – Personenwagen fährt in Schulbus – drei Kinder verletzt – Eine 43jährige Frau befuhr am Mittwochmorgen, 28. September, um 07:45 Uhr, mit einem Schulbus, besetzt mit mehreren Kindern, die Altenkirchener Straße in Helmenzen in Richtung Altenkirchen. Ein 33jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Fahrzeug in die entgegengesetzte Richtung und wollte in einer Einfahrt wenden. Hierfür setzte er rückwärts in die Einfahrt, um dann vorwärts wieder in den fließenden Verkehr einzufahren. Er übersah den von rechts kommenden Bus und kollidierte mit ihm. Drei im Bus sitzende Schulkinder, im Alter von 7,8 und 9 Jahren, aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen wurden verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ein stationärer Aufenthalt wurde jedoch nicht nötig. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden