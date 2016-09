Veröffentlicht am 28. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Englischkurs für Fortgeschrittene ab 11. Oktober in Altenkirchen – Englisch ist die Weltsprache und wird fast überall gesprochen. Für Interessierte, die erfolgreich ihre vorhandenen Englischkenntnisse ausbauen wollen, bietet die Kreisvolkshochschule in Kürze einen weiteren Fortgeschrittenenkurs an.

Dieser beginnt am Dienstag, 11. Oktober, umfasst insgesamt acht Termine und findet jeweils dienstags in der Zeit von 11:00 bis 12:30 Uhr statt. Kursleiterin Gambhira Heßling hilft den Lernenden, ihre vorhandenen Englischkenntnisse zu vertiefen, so dass sie sich im Urlaub und in Alltagssituationen gut verständigen und auch an kleineren Diskussionen teilnehmen können. Es handelt sich um einen laufenden Kurs. Quereinsteiger mit Vorkenntnissen können jederzeit zum Kurs dazu stoßen. Die Kurssprache ist Englisch. Veranstaltungsort ist die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.