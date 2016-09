Veröffentlicht am 28. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Workshop Schmuckdesign für junge Mädchen – Ende November in Wissen – Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet für Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren einen „Schmuck-Design Workshop“ an. Er findet am Freitag, 25. November von 15:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag, 26. November von 09:30 bis 15:30 Uhr im Alten Zollhaus in Wissen statt.

Hierbei können die Mädchen ihrer Kreativität freien Raum lassen und ausgefallene Schmuckstücke wie Ketten und Armbänder nach eigenen Vorstellungen designen. Aus bunten Bändern und Muttern flechten die Teilnehmenden Armbänder. Aus Draht werden Ketten hergestellt, beispielsweise auch mit dem eigenen Namen. Zur Aufbewahrung der Unikate bauen die jungen Nachwuchs-Designerinnen unter Anleitung auch einen eigenen Schmuckbaum.

Die Teilnehmergebühr für den Schmuck-Design Workshop beträgt 20 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung beim Kreisjugendamt unter Telefon: 02681 81-2541 oder per Email unter jennifer.weitershagen@kreis-ak.de.