Veröffentlicht am 28. September 2016 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Terminverschiebungen bei Müllabfuhr wegen „Tag der Deutschen Einheit“ – Wie im Umweltkalender und auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen bereits veröffentlicht, verschiebt sich die Müllabfuhr in der kommenden Woche jeweils um einen Wochentag nach hinten. Der Betriebs-und Wertstoffhof in Nauroth ist am Feiertag, 3. Oktober, geschlossen. Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage www.awb-ak.de oder der Abfall-App.