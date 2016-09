161 Fahrzeuge waren zu schnell

Veröffentlicht am 28. September 2016 von wwa

GÜLLESHEIM – Radarkontrolle in Güllesheim – Am Dienstagmorgen, 27. September, wurde auf der Bundesstraße 256 zwischen Güllesheim und Oberlahr eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt.

Bei dem Streckenabschnitt handelt es sich um eine Unfallhäufungsstelle. Aufgrund der zahlreichen Unfälle mit Personenschäden in der Vergangenheit hat sich die Unfallkommission beraten, wie dieser Streckenabschnitt entschärft werden könnte. Da die Hauptursache bei diesen schweren Verkehrsunfällen in dem Bereich eine nicht angepasste Geschwindigkeit war, wurde beschlossen die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 256 zwischen Güllesheim und Brucher Mühle durchgängig auf 70 km/h zu begrenzen. In der am 06. September erstmalig durchgeführten Radarkontrolle kam es zu zahlreichen Verstößen.

Bei der jetzigen Radarkontrolle konnte bereits ein etwas besonneneres Verhalten der Fahrzeugführer/innen festgestellt werden. Im Zeitraum von 07:00 bis 12:00 Uhr kam es bei einer Durchlaufzahl von 588 Fahrzeugen zu insgesamt 161 Geschwindigkeitsübertretungen. Davon waren 123 im Verwarnungsgeld- und 38 im Anzeigenbereich. Der / die Tagesschnellste wurde mit einer Geschwindigkeit von 117 km/h gemessen. Diese Geschwindigkeitsübertretung zieht neben einem Bußgeld ein einmonatiges Fahrverbot nach sich.