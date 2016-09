Thomas Kagermann Jubiläumskonzert

Veröffentlicht am 29. September 2016 von wwa

MEHREN –Thomas Kagermann veranstaltete ein einstündiges Konzert in der Mehrener Basilika. Zum Jubiläumskonzert hatte Thomas Kagermann in die Mehrener Kirche eingeladen. Vor 20 Jahren begann Kagermann sein Leben in der Region. Die Musik und die Liebe bannten ihn an die Region. Zu diesem besonderen Anlass gab Kagermann ein Konzert mit seinem Programm IM REICH VON DIESER WELT. Dazu hatte er sich zwei erlesene Musiker eingeladen. Den Gitarrenvirtuosen Michael Lücker und den Weltmusiker Urs Fuchs. Darüber hinaus erwarteten die Konzertbesucher noch verschiedene künstlerische Überraschungsgäste.

Einmal mehr erlebte die Mehrener Kirche ein volles Haus. Lange vor Konzertbeginn waren Sitz- und Stehplätze besetzt. In seiner ureigenen Art, in gewohnter Weise begeisterten Thomas Kagermann und seine beiden Musikfreunde Michael Lücker und Urs Fuchs die Konzertbesucher. Getragen von Begeisterungsstürmen zogen die drei Musiker alle Register ihres Könnens. Hervorstechende musikalische Interpretationen und gekonntes, humorvolles Wortspiel, gestalteten ein brillantes Kirchenkonzert. Fotos: Ariwa