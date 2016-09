Konrad Beikircher gastiert wieder in Seelbach im Roten Haus

Veröffentlicht am 29. September 2016 von wwa

SEELBACH – – Donnerstag, 27. Oktober, ab 20:00 Uhr gastiert der Kabarettist Konrad Beikircher im Roten Haus in Seelbach. Kaum einer seziert den Rheinländer, seine Macken und seinen Humor mit solcher Treffsicherheit wie der gebürtige Südtiroler Konrad Beikircher. Mit seinem Programm „Ich bin völlig meiner Meinung“ ist er am Donnerstag, 27. Oktober ab 20:00 Uhr im Roten Haus in Seelbach bei Flammersfeld zu Gast. Er ist kompromisslos: „Ich sag, was ich denke, denn da bin ich völlig meiner Meinung.“ Foto: tomas rodriguez