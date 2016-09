Chartwell Dutiro kommt wieder ins Rote Haus in Seelbach bei Flammersfeld

Veröffentlicht am 30. September 2016 von wwa

SEELBACH – – Am Samstag, 29. Oktober, ab 20:00 Uhr gastiert Meister Chartwell Dutiro bereits zum dritten Mal im Roten Haus in Seelbach – Chartwell Dutiro, der Meister der Mbira kommt schon zum dritten Mal nach Seelbach. Ihm gefällt einfach die Atmosphäre im Roten Haus. So dürfen sich die Konzertbesucher sich wieder auf ein ganz besonderes Konzert freuen, wenn er und seine Freunde die Mbira spielen, das Lamellophon mit drei Oktaven. Instrument und Musik kommen von den Shona aus Zimbabwe und sind uralt und spirituell. Kartenbestellungen: 02685-989273 oder Vorverkauf in Flammersfeld bei Musik Scharenberg / Anneliese`s.