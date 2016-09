Federweißerfest im Wallmenroth

Veröffentlicht am 29. September 2016 von wwa

WALLMENROTH – Umleitung wegen Federweißerfest – Am Sonntag, 02. Oktober, findet auf dem Dorfplatz in Wallmenroth das Federweißerfest statt. Ausrichter ist der Glatzenclub GC Locke. Der Erlös ist wie immer für einen guten Zweck. Die Gemeine weist auf die Staßensperrung hin.

Die Straße am Dorfplatz wird zur Sicherheit der Festteilnehmer wie gewohnt gesperrt. Die innerörtliche Umleitung aus bzw. in Richtung Katzwinkel (K106) ist ausgeschildert, in der Umleitungsstrecke innerhalb der Dorfstraße gilt wegen des Begegnungsverkehrs ein Halteverbot.

Die Veranstalter laden alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucher von außerhalb ganz herzlich zum Mitfeiern bei diesem Fest ein.