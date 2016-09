Veröffentlicht am 29. September 2016 von wwa

WALLMENROTH – Infoabend in Wallmenroth zum Thema „Wohnen im Alter“ – Der Dorfentwicklungs-, Demographie- und Generationenausschuss der Gemeinde Wallmenroth beschäftigt seit einiger Zeit mit der Idee, in Wallmenroth die Wege zu ebnen, in einem nachbarschaftlichen Wohnprojekt gemeinsam alt zu werden. Bereits 2012 hatte die Gemeinde die Absicht, auf dem Areal der Lampertz-Villa eine Seniorenwohngemeinschaft zu gründen. Es stehen aber noch andere Gebäude und Flächen im Dorf zur Verfügung.

Um diese für viele älter werdenden Menschen interessante Perspektive, im Heimatdorf gemeinsam alt werden zu können, weiter voran zu treiben, sind Interessierte zu einer Versammlung mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz (LZG) eingeladen.

Der Infoabend ist am Dienstag, 4. Oktober, ab 18:30 Uhr, in der Unterkirche, in der Kirchstraße, in Wallmenroth. Die LZG stellt neben den guten Gründen für derartige Wohnpunkte verschiedene Wohnmodelle wie Senioren-WG, Wohn-Pflege-Gemeinschaft und Genossenschaften vor. Diese Modelle sind auch für alle interessant, die heute um die 60 sind, und sich bereits jetzt Gedanken um den letzten Lebensabschnitt machen. Vielleicht können wir ja wie bereits in 17 anderen Dörfern im Land sowas organisieren.