Veröffentlicht am 30. September 2016 von wwa

NEUWIED – Streit schlichten will geübt sein – Workshop im Big House – Man kann einem Streit nicht immer aus dem Weg gehen. Aber man kann ihn schlichten, bevor er eskaliert. Das war Thema des Streitschlichtertags, zu dem das Werner-Heisenberg-Gymnasium, die Robert-Krups-Schule und die Carmen-Sylva-Schule in den Jugendtreff Big House eingeladen hatten. 35 Schülerinnen und Schüler, sieben Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter trafen sich zum Erfahrungsaustausch. In Kleingruppen bearbeiteten sie verschiedene Themen, die sie dann dem gesamten Gremium vorstellten. Dabei ging es um Fragen wied „Was macht eine gute Streitschlichtung aus?“ oder „Wo sind die Grenzen der Streitschlichtung?“. Die Jugendlichen waren begeistert vom Thementag und freuen sich schon auf den nächsten Termin – dann im neuen Jugendzentrum.