Neiterser Senioren im Haus der Geschichte

Veröffentlicht am 30. September 2016 von wwa

NEITERSEN – Ortsgemeinde Neitersen mit Senioren am Rhein – 53 Bürgerinnen und Bürger der Generation 70plus folgten der Einladung der Ortsgemeinde Neitersen zum diesjährigen Seniorenausflug. Mit dem Bus ging es zuerst nach Bonn. Hier stand ein Besuch im Haus der Geschichte auf dem Programm. Auf mehreren Ebenen wird hier die deutsche Nachkriegsgeschichte dargestellt. Vom Zusammenbruch des Dritten Reiches, über die Besatzungszeit, den Wiederaufbau und das Wirtschaftswunder, die Studentenunruhen in den späten 60er Jahren, die Wiedervereinigung und das Zusammenwachsen des vereinten Deutschlands – alles wird in diesem Museum sehr gut aufgearbeitet. Bei den Mitreisenden kamen bei der Betrachtung der Exponate auch viele Erinnerungen an ihr eigenes Leben auf.

Nach dem Museumsbesuch begaben sich die Neiterser Senioren auf eine Schiffsreise auf den Rhein. Bei herrlichem Spätsommerwetter ging es bei Kaffee und Kuchen bis nach Linz. Hier bestiegen die Neiterser wieder den Bus. Der Abschluss eines schönen Tages erfolgte bei einem gemeinsamen Abendessen im Landgasthaus Stähler im Hemmelzen.